Saime realizará jornada nacional para verificación de datos este sábado

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), informó que realizará el sábado 6 de septiembre en sus oficinas de todo el territorio nacional una jornada especial sin cita para la actualización de datos y renovación de cédula.

El operativo que se llevará a cabo desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm, estará destinado exclusivamente para las ciudadanas y ciudadanos venezolanos y naturalizados, cuyo rango de cédula se encuentre entre los 22 a 32 millones, así lo informó la institución a través de su cuenta Instagram.

El único requisito que debe presentar cada ciudadano venezolano será la copia simple del acta de nacimiento, y para los naturalizados la Gaceta Oficial o Constancia de Naturalización.

La medida de carácter temporal facilita a los usuarios la tramitación del documento de identidad, por lo cual sugieren a los usuarios que acudan temprano a las oficinas del Saime.

T/UN