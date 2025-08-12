SAIME realizará operativo especial sin cita para cédulas entre 22 y 32 millones

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) anunció que llevará a cabo un operativo especial sin cita para este sábado 16 de agosto, dirigido exclusivamente a los venezolanos con números de cédula entre 22 y 32 millones.

La información fue publicada por el SAIME a través de la red social de Instagram, donde reseñó que durante la jornada nacional, que se realizará en todas las oficinas de la institución, los ciudadanos podrán realizar la verificación de datos y la renovación de su cédula de identidad sin necesidad de agendar previamente una cita.

El único requisito es presentar una copia simple de la partida de nacimiento, en un horario establecido desde las 8:00 am, hasta las 2:00 pm.

REDACCIÓN MAZO