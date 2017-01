Remedio chino en base a hierbas sería una alternativa al Viagra

La hierba tiene una vasta reputación como afrodisíaco natural

Un fármaco chino en base a hierbas conocido como epimedio o “horny goat weed” es una alternativa al Viagra prometedora para los hombres que sufren impotencia, informaron científicos italianos.

La hierba tiene una vasta reputación como afrodisíaco natural.

Los experimentos de laboratorio, que no observaron si realmente la planta aumenta el deseo, podrían conducir al desarrollo de nuevos medicamentos para ayudar a los hombres a mantener erecciones, dijo Mario Dell’Agli, investigador de la Universidad de Milán, quien dirigió el estudio.

“Este podría ser el Viagra natural”, señaló el experto en una entrevista telefónica. “La novedad es que sintetizamos una nueva molécula que algún día podría reemplazar al Viagra”, agregó Dell’Agli.

La disfunción eréctil es una condición común en todo el mundo y los medicamentos como Viagra de Pfizer Inc, Cialis o tadalafil de Eli Lilly and Co y Levitra o vardenafil de Bayer AG funcionan aumentando el flujo sanguíneo a los genitales.

Pero los fármacos, que inhiben una enzima llamada fosfodiesterasa tipo 5 que restringe el flujo de sangre en el cuerpo, incluido el pene, pueden tener efectos secundarios que van desde dolor de cabeza y de estómago hasta problemas visuales que incluyen la ceguera.

Fuente y Foto/Desde la Plaza