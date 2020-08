Sam Shepherd: “La preparación es muy importante”

Anotó 19.003 puntos en nuestro baloncesto rentado

El “Mago” Sam Shepherd revivió sus años de fantasía en la Liga Profesional de Baloncesto (LPB): “Ya estoy al 90 por ciento. Ya estoy haciendo mi rutina de ejercicios. Me siento mucho mejor. Llegué a un país donde esperaba ver selvas y cosas, y cuando llegué vi que era muy moderno. Me sorprendí y me dio felicidad porque sabía que era un país moderno”.

Cuando dice que está al noventa por ciento es porque el jugador que tuvo experiencia de 23 campañas en la LPB sufre los embates de la Covid-19, según confesó en la cuenta de Instagram @lpb_aldía.

Desde 1975 Shepherd vistió la camiseta de Panteras del Táchira, donde consiguió el título en 1976: “Doy siempre gracias a Dios por mis resultados en todos los equipos donde jugué. Creo que hice un buen trabajo en todos ellos”.

Shepherd no pudo llegar a la NBA tras su paso por la Universidad de Delaware. Earl Monroe el jugador al que quiso imitar: “Era mi jugador favorito cuando estaba joven. Para imitar algunos movimientos que tenía. Un jugador que nadie podía parar. Lo conocí, tengo su libro aquí en mi casa”.

Quien anotó 19.003 puntos en la LPB, no puede dejar de lado nuestro país: “Venezuela me dio la oportunidad para explotar mi talento internacionalmente. Se conocía mi talento en todo el mundo. Conocí los barrios de Venezuela, la gente común de Venezuela, agradezco a todos lo que me invitaron a comer en sus casas. Mi cariño por Venezuela lo llevo aquí en mi corazón. Tengo muchos recuerdos”, sostuvo el jugador naturalizado en 1981 desde Filadelfia, Estados Unidos.

Ver crecer

“Vi muchos jugadores crecer, mejorar, cambié la cultura de muchos de los equipos. Tengo muchos récords, muchos logros, pero la parte integral de la persona es lo importante. La preparación es muy importante. Cómo las personas se preparan en su trabajo, la preparación en el baloncesto es igual”, ratificó un cultor de la condición física.

Shepherd finalizó su andadura en la LPB en Guaiqueríes de Margarita: “Llegué casi al final de mi carrera y estaba Alex Quiroz, al que aún le faltaba experiencia. También allí jugó creo que uno de los jugadores más talentosos que ha tenido Venezuela: Víctor González. Siempre que se habla de Guaqueríes hay que hablar de Víctor González”.

Sin embargo, el corazón deportivo de este ilusionista del balón está en Valencia: “Trotamundos de Carabobo. Porque no tenía que meter 40-50 puntos para poder ganar. Tuve el apoyo del todo el equipo”.

Con el “Expreso Azul” sumó cuatro títulos LPB de 1986 a 1989. Advirtió con dejo de nostalgia sobre el vestir la camiseta nacional y haber enfrentado al Dream Team: “Un orgullo, sentía mucha obligación por Venezuela. Me gustaría haber jugado contra ellos cuando tenía 27-28 años”.

