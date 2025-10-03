Samuel Moncada: No permitamos que la región se convierta en la próxima Palestina

El embajador Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hizo un llamado este jueves, a la unión de la región para hacer frente a las amenazas del imperio norteamericano y no permitir que se convierta en la próxima Palestina.

Durante el panel «Problemas territoriales derivados del colonialismo», como parte de la Conferencia internacional: “Colonialismo, neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental”, que se desarrolla en la Casa Amarilla “Antonio José de Sucre”, Moncada instó a los venezolanos y a la región latinoamericana a mantenerse en unión para hacer frente a las amenazas imperiales. «Ese es nuestro trabajo: defender a Venezuela”, resaltó.

El diplomático recordó que a lo largo de la historia América Latina han sido amenaza por gobierno autoritarios. Por su parte, el director ejecutivo de la Unión General de Escritores y Poetas Palestinos, Juma Alrefai, expuso que la administración norteamericana se inmiscuye a las naciones a través de corporaciones con el objetivo de dañar las culturas e identidades de los territorios.

«Bajo la administración de Trump, que es un Estado corporativo, de empresas, se basa en el uso de la fuerza para proteger la economía», expresó Alrefai.

Finalmente, el embajador para América Latina y el Caribe de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Laarosi Bahía, mencionó que el Sahara Occidental es uno de los territorios de los resultados del colonialismo.

T/Con información de AVN