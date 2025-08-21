San Vicente y las Granadinas alza la voz por la paz y la soberanía regional

Durante un pronunciamiento, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, instó a los países afectados por políticas coercitivas de Estados Unidos —entre ellos Cuba, Venezuela y Nicaragua— a optar por el camino de la diplomacia como vía para resolver diferencias y defender sus derechos soberanos.

En su intervención, Gonsalves denunció que las acciones del gobierno estadounidense responden a intereses particulares que se imponen sobre el respeto al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos. Afirmó que tales medidas no solo son estratégicamente erróneas, sino que también representan una amenaza directa a la estabilidad regional.

El mandatario caribeño subrayó la necesidad de enviar un mensaje claro a Washington: la imposición de sanciones y presiones no doblegará la voluntad de los pueblos libres. Su discurso se suma a las voces internacionales que condenan las agresiones unilaterales y abogan por un orden mundial más justo y equilibrado.

Gonsalves reafirmó el compromiso de su país con la paz, el diálogo y la cooperación entre naciones, destacando que la verdadera fortaleza de América Latina y el Caribe radica en su unidad frente a la injerencia externa.

T/CO