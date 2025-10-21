Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer al frente del Gobierno de Japón

Sanae Takaichi se convirtió en la 104.ª primera ministra de Japón, al ser la primera mujer en la historia del país que asume el cargo, como parte de una coalición entre el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Partido de la Restauración de Japón.

Tras las ceremonias de investidura y la confirmación del Gabinete en el Palacio Imperial, su equipo de trabajo comenzará a operar esta misma noche. El nuevo gobierno centrará sus políticas en el fortalecimiento del país y en la lucha contra el aumento de precios.

La nueva primera ministra ofrecerá una conferencia de prensa luego del inicio de la gestión para explicar las políticas básicas y claves de su Administración.

Entre sus primeras acciones, el Gobierno considerará la formulación de un presupuesto suplementario para el año fiscal 2025, el cual financiará medidas para combatir el aumento de precios que afecta al país.

Takaichi se comprometió a dirigir su gestión con «un papel activo de todos» y a «unir los esfuerzos de todas las generaciones». Además, instó a fortalecer la función de «centro de mando» y a promulgar leyes en materia de política exterior.

