Sancionan a 16 empresas por incumplimiento de normativa ambiental

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) informó este martes que 16 empresas fueron paralizadas en el país por incumplir la normativa ambiental en materia de emisiones atmosféricas, contaminación de aguas y manejo de desechos peligrosos.

Las medidas se tomaron tras un operativo de inspección nacional que alcanzó a 113 establecimientos, entre ellos autolavados, centros de cambio de aceite y filtros, empresas de procesamiento de alimentos para animales, fábricas de plásticos y compañías de producción de químicos y detergentes.

En la jornada participaron 259 funcionarios de distintos organismos, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, la Fiscalía, el Instituto Nacional de Parques y voceros de los Consejos Ecosocialistas.

El Minec detalló que se elaboraron 113 informes técnicos, se aplicaron 14 multas administrativas y se emitieron 76 citaciones a empresas que infringieron las disposiciones ambientales. Además, se incautaron materiales y equipos que representaban un riesgo para el equilibrio ecológico.

T/CO