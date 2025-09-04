Se acerca un eclipse total de “luna de sangre”: lo que debes saber

El 7 de septiembre el cielo regalará un espectáculo astronómico visible en gran parte del planeta, con la Luna tiñéndose de un tono rojizo durante más de una hora.

Un eclipse total de Luna, conocido popularmente como “luna de sangre”, podrá observarse este sábado 7 de septiembre en varias regiones del mundo.

Será el más prolongado desde 2022, con una fase de totalidad de 82 minutos, cuando el satélite natural se sumergirá por completo en la sombra terrestre.

Los mejores puntos de observación estarán en Asia y Australia occidental, aunque Europa, África, Nueva Zelanda y parte de Oceanía también podrán disfrutar de distintas etapas del fenómeno.

El evento ocurrirá entre las 15:28 y las 20:55 GMT, alcanzando su máximo esplendor a las 17:30 GMT, cuando la Luna adquiera un intenso color rojizo.

T/CO