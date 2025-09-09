Se fortalece atención primaria en Barinas con dotación de insumos médicos para los CDI

En el marco de las políticas de fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), el gobierno nacional, liderado por el presidente Nicolás Maduro, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MinSalud), continúa impulsando la atención médica integral en el estado Barinas mediante la dotación de insumos a los Centros de Diagnóstico Integral (CDI). Esta acción garantiza la asistencia oportuna y de calidad a pacientes y usuarios de la red ambulatoria.

En este contexto, el pasado sábado se realizó una jornada de entrega de medicamentos en el CDI “Don Pedro Pérez Delgado Maisanta”, ubicado en el sector Mi Jardín, parroquia Ramón Ignacio Méndez del municipio capital, la actividad estuvo encabezada por el doctor Geovanni Peña, padrino del 1×10 del Buen Gobierno en Barinas por el MinSalud, junto a la doctora Claudia Bernate, Autoridad Única de Salud, y contó con el acompañamiento de la secretaria general de gobierno, Mayerlin Graterol, el doctor Johan Herrera, director del Área de Salud Integral Comunitaria, representantes del poder popular y voceros del Circuito Comunal Virgen María, entre otras autoridades.

Durante la jornada, el doctor Peña destacó que, pese a las sanciones internacionales, el bloqueo económico y los intentos de desestabilización promovidos por el gobierno de los Estados Unidos, el Ejecutivo Nacional realiza grandes esfuerzos para garantizar el derecho a la salud del pueblo venezolano. En ese sentido, subrayó que la entrega de insumos médicos y quirúrgicos a los CDI, hospitales y ambulatorios de Barinas forma parte de una estrategia nacional que se extiende a todas las entidades del país.

Por su parte, la doctora Claudia Bernate señaló que, gracias a las políticas del gobierno bolivariano y al compromiso de la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, se ha logrado cumplir con la dotación sistemática de insumos a los centros asistenciales del estado. Asimismo, la secretaria general de gobierno, Mayerlin Graterol, informó que el gobernador Sergio Garrido, en articulación con el MinSalud, ha iniciado un plan de distribución que prioriza la atención de las comunidades más vulnerables.

Finalmente, las voceras del poder popular, Nelda Castillo y Gisela Molina, expresaron su agradecimiento al presidente Maduro por la entrega de medicamentos, resaltando que esta acción representa un alivio significativo para las familias barinesas que acuden diariamente a los CDI en busca de atención médica.

F/MinSalud