Ecuador (7)

Se movilizan en Ecuador en rechazo a la presión de Daniel Noboa contra la Corte y al referéndum

DestacadaImpactoMultipolaridad

Organizaciones sociales, sindicales y pueblo ecuatoriano se movilizaron este jueves hasta la Corte Constitucional en el norte de Quito para defender a los jueces del organismo que están siendo atacados por el Gobierno de Daniel Noboa y sus aliados.

“Defender los derechos con la vida”, es una de las consignas de los movilizantes quienes protestan contra la postura del presidente Daniel Noboa, quien está criminalizando a la Corte Constitucional tras suspender la Ley de Inteligencia, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública.

Los congregantes, se convocaron a las 15H00 hora local a las afueras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ubicada en la avenida 10 de agosto, mientras las protestas también tuvieron sus colores: banderas y juegos pirotécnicos, fueron parte de la tónica de esta marcha.

Organizaciones sociales, colectivos feministas y ambientalistas marcharon en Quito también contra los recortes del Gobierno, tras el anuncio de reducir el Ejecutivo de 20 a 14 ministerios y despedir 5.000 funcionarios.

Por su parte, el representante de los trabajadores de Trolebús Francisco Rengel, afirmó que la movilización busca «apoyar los últimos pronunciamientos de la CC y darles valor a los jueces para que no den marcha atrás».

El presidente de la Federación Médica, Santiago Carrasco estuvo remarcó la necesidad de garantizar una salud digna y de calidad a la ciudadanía, tomando en cuenta que los hospitales tienen problemas en medicina, insumos y equipos.

“La gente sufre de hambre y falta de acceso a la salud”, precisó, al tiempo que una de las personas en silla de rueda, también pidió que la salud sea declarada en emergencia.

Además, reafirmó el compromiso de los empleados en defender sus derechos.

Asimismo uno de los manifestantes expresó su solidaridad con los servidores públicos desvinculados y rechazó la campaña de desacreditación en su contra. “Se les tilda de vagos y corruptos, pero muchos han dado años de servicio honesto”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Pichincha, Clever Hidalgo, alertó sobre el desmantelamiento del sistema educativo y exigió acciones urgentes. “La educación está en crisis, y los niños, niñas y jóvenes necesitan atención inmediata”, precisó.

“No es consulta es una estrategia política de un presidente dictador”, alerta el dirigente sindical José Villavicencio, al tiempo que gremios insisten que en las preguntas que pretende llevar a referéndum el presidente otra vez, ya fueron negadas por el pueblo ecuatoriano.

4156ba2bc5b554da3bef747deeabcb0e4a49d1d0w
ccafb9ad6c9f67265974386281b2d07ef760421bw
ca74f6005f140c39467960529c557ddfdff37d9bw
b1effab469d75bb8d0d26b56cee08a2fee82d8d2w
f9ec1457351cf51e01d8efe5bec4ce275efdb590w

 

99fad380ff5d86156982491ae4f227738028ab2fw

 

F/Telesur
F/EFE

Comments are closed.