Se movilizan en Ecuador en rechazo a la presión de Daniel Noboa contra la Corte y al referéndum

Organizaciones sociales, sindicales y pueblo ecuatoriano se movilizaron este jueves hasta la Corte Constitucional en el norte de Quito para defender a los jueces del organismo que están siendo atacados por el Gobierno de Daniel Noboa y sus aliados.

“Defender los derechos con la vida”, es una de las consignas de los movilizantes quienes protestan contra la postura del presidente Daniel Noboa, quien está criminalizando a la Corte Constitucional tras suspender la Ley de Inteligencia, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública.

Los congregantes, se convocaron a las 15H00 hora local a las afueras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ubicada en la avenida 10 de agosto, mientras las protestas también tuvieron sus colores: banderas y juegos pirotécnicos, fueron parte de la tónica de esta marcha.

Organizaciones sociales, colectivos feministas y ambientalistas marcharon en Quito también contra los recortes del Gobierno, tras el anuncio de reducir el Ejecutivo de 20 a 14 ministerios y despedir 5.000 funcionarios.

Por su parte, el representante de los trabajadores de Trolebús Francisco Rengel, afirmó que la movilización busca «apoyar los últimos pronunciamientos de la CC y darles valor a los jueces para que no den marcha atrás».

El presidente de la Federación Médica, Santiago Carrasco estuvo remarcó la necesidad de garantizar una salud digna y de calidad a la ciudadanía, tomando en cuenta que los hospitales tienen problemas en medicina, insumos y equipos.

“La gente sufre de hambre y falta de acceso a la salud”, precisó, al tiempo que una de las personas en silla de rueda, también pidió que la salud sea declarada en emergencia.

Además, reafirmó el compromiso de los empleados en defender sus derechos.

Asimismo uno de los manifestantes expresó su solidaridad con los servidores públicos desvinculados y rechazó la campaña de desacreditación en su contra. “Se les tilda de vagos y corruptos, pero muchos han dado años de servicio honesto”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Pichincha, Clever Hidalgo, alertó sobre el desmantelamiento del sistema educativo y exigió acciones urgentes. “La educación está en crisis, y los niños, niñas y jóvenes necesitan atención inmediata”, precisó.

“No es consulta es una estrategia política de un presidente dictador”, alerta el dirigente sindical José Villavicencio, al tiempo que gremios insisten que en las preguntas que pretende llevar a referéndum el presidente otra vez, ya fueron negadas por el pueblo ecuatoriano.

F/Telesur

F/EFE