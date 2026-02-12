Secretario de Energía de EEUU: Trump ya no desea realizar más operaciones militares a Venezuela

El secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos (EE. UU.), Christopher Wright, aseguró este miércoles que el presidente de su país, Donald Trump, no desea realizar nuevas operaciones militares en Venezuela y apuesta al levantamiento de sanciones en beneficio del sector económico.

Durante una alocución desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, Wright expresó que el Gobierno norteamericano se mantiene firme en su intención de contribuir con Caracas en cuanto a la producción de petróleo, gas y energía eléctrica a corto plazo. «Traigo un mensaje de Donald Trump. Está apasionadamente comprometido para transformar absolutamente la relación entre Estados Unidos y Venezuela», dijo tras su encuentro con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El alto funcionario estadounidense agregó que el trabajo conjunto entre Caracas y Washington, además de optimizar infraestructuras del sector de hidrocarburos, busca garantizar la calidad de vida de los venezolanos.

T/CO