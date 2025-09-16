Secretario general de la ONU reafirma solución de dos Estados y derecho a la soberanía palestina

El secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró este martes la necesidad de mantener la solución de dos Estados como camino para resolver el conflicto israelo-palestino, al tiempo que defendió el pleno derecho de Palestina a ejercer su soberanía.

En una conferencia de prensa, Guterres valoró positivamente que un número creciente de países reconozca a Palestina como Estado, pero advirtió que “en este momento estamos muy lejos de que ese pueblo ejerza plenamente su derecho a la soberanía”.

El titular de la ONU instó a iniciar negociaciones serias y constructivas que conduzcan a la paz duradera en Medio Oriente.

Además, hizo un llamado a los Estados miembros para aprovechar la semana de debate de alto nivel de la Asamblea General (23 al 29 de septiembre) como espacio para abordar las múltiples crisis globales. Guterres destacó que la reunión internacional es una oportunidad para reducir divisiones geopolíticas, resolver conflictos, limitar la impunidad, regular la inteligencia artificial y avanzar en la acción climática.

El secretario general también subrayó la importancia del diálogo y la mediación, recordando que alrededor de 150 jefes de Estado y de Gobierno participarán en los debates, reforzando la posibilidad de alcanzar consensos en los asuntos críticos que enfrenta la comunidad internacional.

