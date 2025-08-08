Para conocer de primera mano los avances científicos que Venezuela impulsa para enfrentar los desafíos del cambio climático, el secretario General de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Martin Von Hildebrand, realizó un recorrido por las instalaciones del Edificio de Ciencias Ambientales del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

Durante la visita, investigadores venezolanos presentaron diversos estudios, proyectos y soluciones desarrolladas en el país para mitigar los efectos de la crisis climática y proteger los ecosistemas amazónicos.

Von Hildebrand sostuvo conversaciones con los científicos, y mostró especial interés en las iniciativas que integran tecnología, conocimiento ancestral y sostenibilidad.

La agenda científica promovida por el Gobierno Bolivariano, bajo el liderazgo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, está orientada a atender de manera integral la crisis climática, posicionando a Venezuela como un actor activo en la defensa de la Amazonía y del medio ambiente en el contexto regional.

Esta visita refuerza los lazos de cooperación entre Venezuela y la OTCA, y destaca el papel de la ciencia nacional como herramienta clave para la regeneración ecológica y la construcción de un modelo de desarrollo respetuoso con la naturaleza.

