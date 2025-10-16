Secretario General del PSUV: La patria no la negociamos con nadie

«La Patria no la negociamos con nadie», enfatizó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en respuesta a una publicación en la red social X del ultraderechista, Leopoldo Castillo, quien manifestó: «si son inteligentes negocien (…) Ya perdieron Venezuela y el mundo los repudia».

Durante la sección “La Cartelera” de su programa “Con El Mazo Dando”, el dirigente de la tolda roja utilizó la ironía para desestimar el planteamiento. «Para empezar no somos inteligentes y por ende, según tú (Castillo), no negociamos», expresó Cabello.

De manera tajante, el líder revolucionario, afirmó que la posición del chavismo es inamovible: «Seremos los más brutos del planeta tierra, pero la Patria no la vamos a negociar».

F/VTV