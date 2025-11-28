Sector caficultor registra gran crecimiento sostenido en el país

El CEO de Piro Café Gourmet, Ricardo Martínez, expresó que este rubro ha registrado un crecimiento sostenido en Venezuela. «La caficultura se ha visto inmersa en mejoras cada día y el café, como política de Estado, ha logrado alcanzar unos niveles que antes jamás se había pensado».

Martínez, en el programa «Al Aire» que transmite Venezolana de Televisión (VTV), destacó que, debido al incremento del rubro en el país, se prevé una gran exportación en los próximos meses.

«Ha habido lluvias que han incidido en lo que ha sido la cosecha, la floración, pero la de este año, ha sido increíble y es por ello que se va a exportar muchísimo café; hay una producción muy interesante y esto representa un gran reto, no solo para los caficultores, sino para toda la nación, porque es llevar todo ese café que se da en Venezuela al mundo», agregó.

Asimismo, señaló que la República Bolivariana de Venezuela es una referencia del rubro debido a su calidad, mientras los caficultores continúan su arduo trabajo para mejorar los procesos.

Además, añadió que el cuarto Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad Venezolano (Eicev 2025) se celebrará del 28 al 30 de noviembre en el Parque Simón Bolívar de La Carlota, estado Miranda.

