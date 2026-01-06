Sector científico de Yaracuy y Zulia participa en asambleas del Congreso Bolivariano del Poder Constituyente Originario

El sector científico y tecnológico y los promotores de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán en los estados Yaracuy y Zulia, participaron en las asambleas del Congreso Bolivariano del Poder Constituyente Originario.

Estas reuniones, en la que están convocadas organizaciones populares y comunales, son el preámbulo al Congreso Bolivariano del Poder Constituyente programado a realizarse este mes de enero.

Estas actividades se realizan ante el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la Primera Combatiente, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

En el estado Yaracuy se realizó la organización de 14 asambleas, desplegadas en los municipios San Felipe, Independencia, Sucre, Arístides Bastidas, Bruzual, Cocorote y La Trinidad.

En el encuentro, los asistentes manifestaron su repudio los ataques criminales perpetrados por Estados Unidos el pasado 3 de enero, además de exigir la inmediata liberación tanto del mandatario venezolano como de la diputada de la Asamblea Nacional.

La actividad sirvió, además, para celebrar la instalación de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031, y la juramentación de Delcy Rodríguez como Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela.

Tras el ataque por parte de Estados Unidos, el pueblo venezolano se mantiene movilizado en las calles a nivel nacional, exigiendo el restablecimiento pleno del orden institucional y el regreso del presidente al ejercicio de sus funciones.

F/Mincyt