Sector del comercio afianza abastecimiento total en el territorio venezolano

Para garantizar el abastecimiento total a precios asequibles para el cierre del presente año, el ministro de Comercio Nacional, Luis Antonio Villegas, sostuvo un encuentro en el estado Zulia con representantes del Supermercado Garzón Plus y la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA).

El funcionario ministerial enfatizó que la paz social está directamente ligada al acceso popular a los alimentos y a la estabilidad de precios. “Mientras nuestro pueblo tenga paz y tenga acceso a los alimentos, nosotros vamos a poder seguir en la senda del crecimiento económico”, expresó.

También manifestó su disposición a avanzar en despliegues similares, para fortalecer las alianzas estratégicas que garanticen un crecimiento exponencial en la disponibilidad de productos. «Venezuela ha alcanzado 17 trimestres de crecimiento económico consecutivos, un hecho que debe ser señalado como ejemplo a escala mundial, especialmente en medio de tantas sanciones y agresiones», aseveró Villegas.

Por su parte, el presidente de ANSA, Ítalo Atencio argumentó que Zulia sirve como ejemplo del crecimiento de los emprendedores que laboran para promover el desarrollo comercial, al tiempo que agregó que «esta reunión asegurará tres fundamentos cruciales: estabilidad, abastecimiento, y garantizar un fin de año feliz para todas las venezolanas y venezolanos».

F/Ministerio de Comercio Nacional