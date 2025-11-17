Sector comercio prevé crecimiento para el final de 2025

El presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, afirmó este lunes que existen indicios de crecimiento económico en el sector, los cuales se pueden presenciar en la vida cotidiana.

«En este cuarto trimestre […] se comienza a notar el proceso», indicó Rodríguez.

Asimismo, detalló que los sectores que demuestran crecimiento están asociados a los alimentos, artículos de aseo personal, farmacéuticos y prestadores de servicios.

Rodríguez estimó que la actividad comercial en diciembre tendrá un repunte de 10 % en comparación con el mismo período del año anterior. «Eso podría mejorarse, podría cambiar porque son escenarios», acotó.

El representante gremial elevó además la necesidad de impulsar acciones para mejorar la capacidad de compra de los ciudadanos venezolanos durante el próximo año.

F/Medios nacionales