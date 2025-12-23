Sector hidrocarburos incrementó en 22% los niveles de refinación para asegurar el combustible necesario para el país

El presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón Pérez, informó este lunes al Presidente Nicolás Maduro que la industria petrolera alcanzó la producción de 1 millón 200 mil barriles en este 2025, además de incrementar en un 22% los niveles de refinación para garantizarle al pueblo venezolano todo el combustible necesario para el desarrollo industrial y su movilización automotora.

Esta información fue dada a conocer durante el Balance de los Motores Productivos de Venezuela 2025, realizado este lunes en el Poliedro de Caracas, en el que el Jefe de Estado realizó un recorrido por los stands de los 14 Motores Productivos, en los que destacó el crecimiento alcanzado en cada sector.

Acompañado de la Primera Dama, Cilia Flores y de la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, la industria petrolera también reportó la concreción de 22 Contratos de Participación Productiva (CPP) y 13 están en proceso de negociación.

Al respecto, el Mandatario Nacional refirió que esta modalidad de negociación especial de los CPP, la cual fue creada con la Ley Antibloqueo, ha permitido que la inversión internacional siga llegando a Venezuela.

«Inversionistas que vienen bajo el respeto de la normativa nacional, la Constitución, la Ley de Hidrocarburos, bajo contrato y nosotros somos gente de palabras y de ley. Nosotros estamos en nuestra ley, nosotros somos gente seria. Cuando firmamos un contrato, de acuerdo a la Constitución y la Ley, eso se cumple, llueva, truene o relampaguee, como está pasando con Chevron», sentenció el Presidente Maduro para destacar que los acuerdos internacionales se están cumpliendo a cabalidad.

T/Prensa Presidencial