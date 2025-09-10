Sector turístico crea protocolo de seguridad para combatir microtráfico en hoteles

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Asociación Venezolana de Hoteles Cinco Estrellas (Avecintel), llevaron a cabo una mesa de trabajo para la elaboración Protocolo de Prevención y Detección contra Drogas para los Alojamientos con Fines Turísticos.

El objetivo de estos encuentros es reforzar el compromiso de nuestro sector con el cumplimiento de las leyes venezolanas, que incluyen la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Drogas, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y la Ley Orgánica del Turismo.

Este trabajo conjunto, que une al sector público y privado, busca fortalecer la prevención y el combate del microtráfico, la tenencia, elaboración, distribución y consumo de drogas en alojamientos con fines turísticos.

Vale acotar, que estos tres componentes, se encuentran comprometidos con la promoción de un turismo seguro y desarrollado en la legalidad, a fin de afianzar e impulsar la economía a través de espacios seguros para todos.

F/VTV