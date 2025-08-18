Segunda medalla de oro en Juegos Panamericanos Asunción 2025: Ferrer y Ríos en Tenis de Mesa Mixto

Dakota Ferrer y Carlos Ríos consiguieron la segunda medalla dorada para Venezuela en los Juegos Panamericanos de Asunción, al remontar 3-2 a la dupla de Puerto Rico en un intenso partido final del tenis de mesa mixto que la pareja criolla supo resolver con sangre fría y precisión en sus devoluciones en los últimos dos sets.

La pareja nacional inició su recorrido a la medalla de oro venciendo en octavos de final por 3-1 a los dominicanos Rafael Cabrera y Dafne Sosa (9-11, 11-5, 12-10 y 11-8), y repitió la dosis con más contundencia 3-0 (12-10, 11-6 y 14-12) a la dupla brasileña de Leonardo Ilzuka y Beatriz Mendoca.

Lucha ante Borinquen

Ya en semifinales y con medalla de bronce asegurada se ocuparon de buscar cambiar el color de la presea ante Puerto Rico que presentó dos equipos mixtos en esta edición y ambas llegaron a la ronda de los cuatro mejores.

En el primer duelo contra la dupla borinqueña de Edmarie León y Steve Moreno, la pareja nacional comenzó ganando los dos primeros juegos con parciales de 7-11 y 6-11 Pero después de estar contra la pared, los de la Isla del Encanto lograron reponerse e 11-6 y 14-12.

Sin embargo, el quinto y definitorio juego Ferrer y Ríos retomaron el control para llevárselo 6-11 y meterse en la final contra otra paraje borinqueña conformada por los primeros sembrados del torneo y favoritos a ganar el oro: Enrique Ríos y Kristal Meléndez.

Gran remontada

Ferrer y Ríos se llevaron el primer juego de manera cómoda 11-5, pero Puerto Rico apretó y logró dos sets corridos, ambos por 9-11. Los criollos igualaron el compromiso a dos al ganar el cuarto set 11-8.

El quinto y definitivo juego Venezuela consiguió seis puntos consecutivos con las devoluciones de las terceras pelotas de Ferrer, que siempre encontraban la manera de contrarrestar los ataque de Meléndez para puntuar.

Triunfo inédito

La dupla criolla también conquistó otros seis puntos con sus servicios y en la última jugada Meléndez carcomida por la presión de remontar la diferencia de dos puntos (10-8), cometió otro error en su saque para que Ferrer y Ríos celebraran el primer oro para el tenis de mesa venezolano en la reciente historia de los Juegos Panamericanos Junior.

Para Venezuela es la segunda presea dorada de esta edición de los Juegos Junior de Asunción, tras la conquistada por Victoria Alejandra Guerrero en la espada individual al doblegar 15-7 a la dominicana Ana Paredes. La delegación nacional acumula, además, cuatro de plata y nueve de bronces para un total de 15.

Dedicatoria especial

Luego del compromiso Ferrer tuvo unas palabras de especial reconocimiento a todos los que la han acompañado en este camino hacia el oro. «Primero que todo se lo dedico a mi tío Alexander que ya no está con nosotros, a toda mi familia, a la familia Rodríguez y al presidente de la república, Nicolás Maduro»

Por su parte, Ríos explicó que tras quedar eliminado en la pugna en el tenis de mesa individual cambió la mentalidad para meterse en la lucha por el oro en mixto.

«Olvidé eso pronto y me enfoqué rápidamente en la final y ganamos el juego«, comentó Ríos a propósito de haber perdido el partido de octavos de final del individual masculino, en la que también cayó Jesús Tovar.

Ferrer venció el domingo 4-0 a la costarricense María Araya, 4-1 a la mexicana María Aguilar y 4-2 a la puertorriqueña Edmarie León para instalarse en cuartos de final del torneo, donde este lunes cedió 4-2 (8-11, 10-12, 11-9, 11-9, 11-8 y 11-7) frente a la puertorriqueña Edmarie León.