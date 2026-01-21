697009eae9ff71046c3424d2

Segundo accidente ferroviario en pocos días en España

Un tren con pasajeros choco este martes contra un muro de contención derrumbado sobre la vía cerca de Barcelona (España), entre las localidades de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida.

El siniestro ocurrió en la línea R4 de Rodalies, el servicio de cercanías en Cataluña, y activó un amplio operativo de rescate con ambulancias y bomberos en la zona.

El accidente dejó un muerto —el maquinista— y al menos 36 heridos. Las autoridades  informan que entre los lesionados hay cinco en estado grave, seis en estado menos grave y 26 en estado leve.

El siniestro ocurrió en una jornada de fuertes lluvias en la región. Las primeras hipótesis apuntan a que las intensas precipitaciones provocaron el desgaste del muro, que acabó desmoronándose sobre la vía férrea.

Los Bomberos han tenido que liberar a una persona que había quedado atrapada en el interior del tren y han apuntalado el muro de contención para evitar que continúe derrumbándose. El accidente obligó a interrumpir la circulación ferroviaria en ese sector, donde se movilizaron 20 ambulancias, 37 dotaciones de bomberos y 70 efectivos, de acuerdo a Protección Civil.

La Policía solicita a la ciudadanía no acercarse a la zona del accidente y seguir las indicaciones de los agentes y los equipos de emergencia. Al lugar de los hechos se han desplazado varios representantes del Gobierno de Cataluña, como la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, la de Interior, Núria Parlon, y el de Presidencia, Albert Dalmau.

T/RT

