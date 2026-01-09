Segundo cargamento de insumos médicos para reponer material bombardeado por EEUU arribó a Maiquetía

Venezuela recibió, la tarde de este jueves, un segundo cargamento con 50 mil kits integrales para pacientes con hemodiálisis con el fin de reponer parte de los insumos médicos destruidos en medio de los ataques armados perpetrados por Estados Unidos contra la República, el pasado 3 de enero.

Pedro Malaver, gerente general de la Corporación Juntos Todo Es Posible, destacó que a través del Plan Juntos Por Cada Latido, se logró esta respuesta contundente para garantizar la salud de los venezolanos.

Desde la Rampa 3 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicada en Maiquetía, La Guaira, Malaver subrayó que a pesar del asedio imperial y que costó el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, van a garantizar la distribución de nuevos insumos.

«Esta acción (armada) constituye una violación a la salud, y un delito de lesa humanidad que nos hayan atacado el centro de suministros más grande de Venezuela», enfatizó el vocero de Juntos Todo Es Posible.

Insumos para 9.000 pacientes de nefrología

Jesús Osteicochea, viceministro de Hospitales, destacó, por su parte, que esta reposición de inventario es la demostración de que Venezuela no está sola. «Teníamos una autonomía de más de tres meses para atender a los más de 9.000 pacientes (renales)», explicó.

Detalló que, como Gobierno Bolivariano, y gracias a la colaboración de la Corporación Juntos Todo Es Posible, se disponen a distribuir estos insumos en los 127 centros hospitalarios donde ofrecen servicios de diálisis en todo el territorio nacional.

«Posterior a estos ataques, hemos estado en contingencia, pero a medida que recibimos este tipo de insumos, regresamos a nuestra normalidad garantizando de manera eficaz y oportuna el tratamiento a todos nuestros pacientes», detalló el portavoz de la cartera de Salud del país.

En la misma declaración, Malaver adelantó que al término de esta semana estará recibiendo un tercer lote de insumos médicos, para la estabilidad de las unidades de diálisis a nivel nacional.

F/Globovisión