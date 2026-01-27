Segundo triunfo en la Copa América para la selección nacional de fútbol sala

El partido comenzó con un autogol por un rebote al minuto 3 de Greydelvid Terán, tras un remate del capitán chileno Bernardo Araya a puerta del área venezolano que colocó el marcado a favor del quinteto chileno.

Control total

Sin embargo, la alegría austral duró muy poco. A los 5 minutos, Venezuela empató con un preciso cabezazo de Víctor Carreño tras un saque de esquina.

De ahí en adelante, la selección nacional tomó el control del partido con una explosión ofensiva antes del descanso.

El conjunto criollo se apoderó del partido, cuando Jesús Viamonte recuperó el balón en el medio campo, habilitó con una pared a Saimond Francia, quien burló al portero para concretar el 2-1.

Minutos después, Ricxson Argüello en una jugada individual encaró al arquero para definir con un caño y colocar el marcador 3-1 antes del medio tiempo.

En la segunda mitad, Chile descontó mediante un disparo de Nicolás Lagos desde la banda izquierda, que realizó un doble caño a la defensa venezolana antes de enviar el balón al fondo de la red.

Francia decisivo

Con el resultado 3-2, el duelo volvió tensó, pero a falta de dos minutos para el final, Venezuela sentenció el encuentro en una contra. Un pase del portero al capitán Rafael Morillo a mitad de cancha sirvió para asistir a Saimond Francia que liquidó el partido 4-2.

Con este resultado, Venezuela se mantiene como el único líder del Grupo B con 6 puntos, a un solo paso de la clasificación a las semifinales.

El próximo compromiso del elenco venezolana será ante Bolivia el miércoles a las 10:00 a.m., en búsqueda de sellar su pase a la siguiente ronda como líder del grupo B.