Segundo triunfo de la selección nacional en el premundial sub-23 en Lima

La selección nacional de beisbol sub-23 extendió su invicto y sumó su segunda victoria en el Campeonato Panamericano que se celebra en Lima, Perú, luego de derrotar este martes 4 carreras por 3 a su similar de Argentina para comandar la clasificación del torneo que otorga un cupo al mundial de la categoría.

El tercera base Gabriel Rodríguez fue el más destacado con el madero en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo al ligar de 2-1 con cuadrangular, tres carreras impulsadas y una anotada, seguido por el utility Wilkerman García con par de pisadas al plato y el receptor Giovanny Rivero con otra rayita anotada.

En lo que respecta a los lanzadores, el triunfo se lo acreditó el relevista Wilker Palma, quien ponchó a cuatro contrarios y otorgó par de bases por bolas en 2.0 entradas de labor, mientras que la derrota se la llevó el cerrador Niko Weber tras tolerar tres rayitas, todas sucias, dos incogibles, un boleto y propinar trío de ponches.

Clasificación

La victoria coloca a Venezuela en el primer lugar de la clasificación con marca de 2-0, escoltada por Argentina (1-1), Brasil (0-1) y Perú (0-1), respectivamente. El otro lauro de la novena criolla llegó en su estreno en la competición el pasado lunes, cuando se impuso 4 por 3 a Brasil en la primera jornada.

El próximo choque del equipo que lidera el manager Oswaldo Navarro será este miércoles ante la representación local, Perú, a partir de las 3:30 de la tarde, entre tanto que Brasil y Argentina se medirán en el duelo inicial (11:30 a.m.).

F/Prensa Mindeporte