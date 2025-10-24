La selección nacional de béisbol sub-23 mantiene cima en el premundial en Lima

La selección venezolana de béisbol sub-23 sigue con paso firme en la lucha por clasificar al mundial de la categoría, luego de imponerse este jueves 1-0 a Brasil para comandar la clasificación del Campeonato Panamericano que se disputa en Lima, Perú, con registro invicto de cuatro victorias.

La única rayita en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo llegó en la primera entrada. El receptor Giovanny Rivero produjo la anotación con un doble que mandó al plato al primera base Lewis Castillo, quien se había embasado con un imparable.

En lo que respecta a la victoria, la misma fue para el abridor Mikell Manzano con un trabajo de 5.0 entradas en las que permitió par de hits, otorgó una base por bolas y abanicó a cuatro contrarios. A su vez, el relevista José Gregorio Guzmán se acreditó el salvado tras ponchar a tres rivales en un episodio trabajado.

La derrota recayó en el abridor peruano Joao Marostica al permitir una carrera sucia, ocho inatrapables, par de boletos y abanicar a la misma cantidad, en siete actos de labor.

Líderes

Venezuela comanda la tabla de posiciones del Panamericano que otorga un cupo a la cita mundialista con marca de cuatro victorias sin derrotas, seguida por Brasil (2-2), Argentina (1-2) y Perú (0-3), respectivamente.

El próximo choque de los criollos es este viernes cuando se miden ante Argentina, a partir de las 11:30 de la mañana, a la vez que Brasil y Perú harán lo propio, pero a las 3:30 de la tarde.