La selección nacional de bowling obtuvo seis medallas en Campeonato Suramericano en Argentina

La selección venezolana de bowling totalizó 6 medallas distribuidas en 2 de oro, 2 plata y 2 bronce para culminar en el segundo lugar en el Campeonato Suramericano que se disputó el pasado fin de semana en Buenos Aires, Argentina.

En el evento, que contó con la participación de 8 atletas de nuestro país (4 mujeres y 4 hombres), tuvo en Luis Rovaina y a Karen Marcano a los más destacados al coronarse en la categoría élite.

Marcano tuvo un exitoso camino tras superar a las colombianas Laura López en cuartos de final, a María Rodríguez en la semifinal y a Juliana Franco en la gran final, a quien derrotó 2-1 (209-212, 219-191 y 211-156) para llevarse el título suramericano.

Por su parte, Rovaina disputó la final de maestros tras vencer al argentino Alexis Plakoudakis en cuartos de final, al venezolano Andrés Rodríguez en la semifinal, quien luego se llevó el bronce, y al peruano Alejandro Ishikawa con marcador de 215-266, 256-225 y 236 -224) para coronarse.

Dobles plateado

La pareja conformada por las criollas Patricia de Faría y Karen Marcano reclamaron la medalla de plata, con 4.841 pines derribados con un promedio de 201.71 en las 12 líneas disputadas.

El primer lugar lo ocupó la dupla colombiana de Sara Duque y Juliana Franco con 4.910 pines derribados en las 12 líneas y promedio de 204.58; mientras que el tercer lugar fue para las hermanas Abigail y Kamilah Dammers de Aruba con 4.651 y 194.04 por línea.

Todo evento

La sumatoria de las rondas individuales y dobles modalidades para definir los ganadores de 24 líneas, otorgó la medalla de plata a Karen Marcano al totalizar 4.837 puntos con un promedio de 201.54. El oro fue para la colombiana Juliana Franco con 4.939 puntos (205.79).

Por último, en el todo evento masculino, Rovaina se llevó la medalla de bronce con 5211 puntos y un promedio de 217.13

Asimismo, el medallero de la competencia lo dominó Colombia con 2 oros, cuatro platas y un bronce, seguida por Venezuela con dos oros, dos plata y dos bronce, y Perú fue tercero con dos oros y una plata.

Colombia y Perú serán los grandes rivales del bowling nacional en los XX Juegos Juegos Deportivos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 que se disputarán en noviembre próximo.

F/Prensa Mindeporte