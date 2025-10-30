La selección nacional femenina continúa invicta en camino al Mundial

La selección nacional de fútbol femenino sumó cuatro puntos y mantuvo el invicto en el inicio de la Liga de Naciones de Conmebol, luego de igualar sin goles con Chile en casa e imponerse 2-1 a Paraguay de visita para posicionarse en la cuarta plaza de la clasificación que otorga dos cupos directos y dos al repechaje para el Mundial de Brasil de 2027.

El combinado, que dirige el entrenador brasileño Ricardo Belli, se creció en la visita que realizó al estadio La Huerta de la ciudad de Asunción con la mediocampista Gabriela García, como el motor en la creación de juego. La jugadora del Atlético de Madrid español fue la más destacada del compromiso con una asistencia y un tanto anotado.

García le envió un pase a la atacante Raiderlin Carrasco para que esta abriera las acciones en el marcador con un gol de cabeza al minuto 20. Posteriormente, la mediocampista Lice Chamorro igualó el choque de manera momentánea con una definición de cabeza, luego de conectar un centro enviado desde el costado derecho al 38′.

Sin embargo, García colocó cifras definitivas con un tanto de cabeza al 69‘ tras definir el cobro de un tiro de esquina en un momento donde las guaraníes dominaban el control del esférico y ejercían mayor peligro sobre el arco contrario.

Tabla de posiciones

Este triunfo mantiene a La Vinotinto femenina en el cuarto lugar con cuatro puntos, mientras que Colombia es líder con seis unidades, seguida por Chile y Argentina en el segundo y tercer puesto, con cuatro puntos. Ecuador es quinto con tres, Uruguay marcha sexto con uno y cierran Paraguay, Perú y Bolivia sin unidades hasta el momento.

La Liga de Naciones volverá a la acción el próximo mes cuando Venezuela visita a Ecuador el viernes 28 de noviembre y recibe a Perú el 4 de diciembre, en el estadio Metropolitano de Cabudare, en Lara.

F/Prensa Mindeporte