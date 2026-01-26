Selección nacional de futsal inició con victoria en la Copa América de Conmebol

La selección nacional de futsal inició con un soberbio triunfo 3-2 ante Colombia en su primer compromiso de la Copa América de Conmebol que otorga cuatro cupos al Mundial de 2028.

El quinteto que dirige Robinson Romero descansó durante la primera jornada del torneo que comenzó este sábado, para luego debutar ante la difícil selección de Colombia en el estadio Óscar Harrison de Luque, Paraguay.

Terán sentenció

El equipo nacional de futsal abrió el marcador del compromiso por intermedio de Saimond Francia al minuto 6 de la primera parte, mientras que Óscar Fernández puso el 1-2 aprovechando un error en la defensa colombiana al minuto 13, para irse al descanso con la ventaja mínima.

En la segunda mitad, Colombia igualó las acciones 2-2 , gracias a gol en propia meta del tachirense Michael Gelvez.

Poco después, Greidelvid Terán anotó el gol de liquidar el partido 3-2 al minuto 11 de la segunda parte y sellar la primera conquista nacional.

Con este resultado Venezuela suma sus tres primeros puntos del torneo y se enfrenta este lunes a Chile que en su primer desafío del sábado derrotó 4-0 a Bolivia.

F/Prensa Mindeporte -CO

F/Conmebol