La selección nacional paratletismo busca marcas en París

La selección venezolana de paratletismo se medirá desde este viernes 30 de mayo al domingo 1 de junio en un Premio Especial de la disciplina que se desarrollará en París, Francia, con el objetivo de escalar posiciones en el ranking con vista al campeonato Mundial de Atletismo Adaptado que será en septiembre en Nueva Delhi, India.

El equipo venezolano participará con una delegación robusta liderada por el paratleta Enderson Santos, medallista de oro en los 400 metros clase T11 de los Juegos Paralímpicos París 2024, y que en esta ocasión tomará partida en la vuelta al óvalo y en los 100 metros clase T11.

El saltador Rafael Uribe, medalla de bronce en salto de altura clase T44 de Río 2016, buscará en la justa francesa conquistar un cupón en la modalidad de salto alto.

“A nivel físico y en los entrenamientos me he sentido muy bien, ya he participado en tres competencias durante este año y he estado cerca de mi marca personal, por lo que las expectativas para este evento son grandes. Espero acercarme a la clasificación mundial”, comentó Uribe, finalista en el salto de altura de los Juegos de Tokio 2020.

Completan el equipo, Luis López, paralímpico de París 2024, que se medirá en los 400 metros T47; Eiyerman Monzón hará lo propio en los 100 m y en el salto de longitud clase T47; Daniel Rivero participará en los 100 m y 200 m clase T35; y Wilmer Zambrano en el impulso de bala T11.

Este evento permitirá mejorar las posiciones en el ranking mundial de Atletismo Adaptado con vista a la clasificación al Campeonato del Mundo de la modalidad paralímpica que será en el estadio Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi, del 26 de septiembre al 5 de octubre.

