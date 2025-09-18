La selección nacional de softbol igualó cima en Panam sub-23

La selección masculina de softbol de Venezuela, categoría sub-23, igualó la cima de la clasificación del Panamericano que se celebra en la región argentina de La Pampa, luego de derrotar este miércoles 2 carreras por 1 a su similar de México, en un cerrado encuentro disputado en el estadio Arnaldo Bautista Gómez de Santa Rosa.

La ofensiva criolla estuvo comandada por el bate del segunda base Ángel Adames, quien ligó de 4-2 con par de carreras remolcadas. Ambas anotaciones llegaron en la parte alta de la segunda entrada gracias a un imparable de Adames que sirvió para mandar a la goma a los corredores Kleiver Rodríguez y José Miguel Blanco.

En tanto, el lanzador Eduardo Juárez alcanzó su cuarta victoria en el torneo tras laborar siete entradas en las que recibió un hit, una carrera sucia, otorgó par de boletos y recetó seis ponches para dejar su efectividad en 1.11. A su vez, la derrota fue para Carlos Parra al tolerar seis incogibles, par de rayitas, ambas sucias, con un boleto y 16 ponches.

La victoria coloca al equipo nacional en la segunda posición de la clasificación con registro de cuatro triunfos y una derrota, mientras que México es primero con el mismo récord. Argentina y Estados Unidos presentan balance de tres victorias y una caída, seguidos por Canadá (3-2), República Dominicana (1-4), Guatemala (1-4) y Perú (0-5).

Venezuela volverá a la acción en el Panamericano que reparte cuatro cupos al Mundial este jueves en el choque que sostendrá ante la anfitriona Argentina, a partir de las 6:30 de la tarde.

F/Prensa Mindeporte