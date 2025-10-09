La selección nacional de taekwondo se acondiciona en Corea del Sur

La selección nacional de taekwondo de Venezuela inició su gira en Corea del Sur, como parte del proceso de preparación de cara al Campeonato Mundial de Wuxi 2025, que se celebrará del 24 al 30 de este mes en China, y los Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho en noviembre próximo.

La delegación criolla está conformada por Yohandri Granado, Joel Díaz, Luis Acosta, Luis Álvarez, Virginia Dellan, Alexmar Sulbarán, Hillary Clemente y María González, quienes desarrollarán un exigente plan de entrenamiento junto a destacados competidores coreanos.

Perfección competitiva

Bajo la dirección técnica del Grand Máster Seong Hoon Kim, los entrenadores Luis Noguera y Mario Leal, y con el acompañamiento del fisioterapeuta Miguel Sáez, el equipo venezolano busca perfeccionar su nivel competitivo y adaptarse a los más altos estándares internacionales del taekwondo moderno.

Asimismo, durante su primera jornada en Seúl, la selección nacional tuvo el privilegio de compartir el tatami con el campeón olímpico Park Tae-Joon, en una sesión de alto nivel que permitió intercambiar experiencias y fortalecer la preparación táctica de los atletas venezolanos.

Reto mundialista

La Federación Venezolana de Taekwondo, extendió su agradecimiento al ministro del deporte, Franklin Cardillo, al director de Alto Rendimiento Francisco Suárez, por el apoyo continuo que ha hecho posible la participación del equipo nacional en esta gira internacional.

El siguiente destino del equipo de taekwondo venezolano será Wuxi, China, donde Granado, Álvarez, Dellan y Sulbarán buscarán meterse entre los mejores de sus respectivas categorías.

F/Prensa Mindeporte