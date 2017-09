Semillas de lechosa para limpiar y sanar el cuerpo (+Consejos)

Las semillas de Lechosa tienen miles de propiedades benéficas para limpiar y sanar nuestro cuerpo, desde lo simple, ejemplo, como funcionar como anti-inflamatorio natural, hasta tareas tan difíciles y heroicas tales como es la prevención y cómo combatir el cáncer. Aquí te pasamos el dato para que aproveches al máximo este prodigioso fruto.

ANTIINFLAMATORIO NATURAL

Las semillas son excelentes como antiinflamatorio natural. Para quienes no quieren tomar pastillas tan conocidas como el Ibuprofeno y similares de farmacia, porque le dañas el aparato digestivo, deberá consumir las semillas de papaya.

MEJORA EL SISTEMA DIGESTIVO

Estas semillas son fantásticas para asimilar las proteínas de los alimentos, por ello ayudan de esta forma a la digestión, haciendo que el cuerpo tenga ventaja total sobre las proteínas que intervienen en ayudar a reparar y mantener los músculos del cuerpo.

ANTICANCERÍGENO

Para prevenir el cáncer se recomienda consumir estas semillas de papaya que son poco conocidas pero más que efectivas. En especial para la leucemia, el cáncer de próstata, el cáncer de mama y el muy temido cáncer de pulmón, porque pueden ayudar no solo a prevenirlo, sino también a evitar que se produzca la propagación del cáncer si ya se ha enfermado, es decir, la metástasis.

COMBATE LA CIRROSIS

Es un excelente remedio para la cirrosis: Con solo 6 semillas de Papaya bien molidas en mortero bebidas con un zumo natural de lima.

EVITA PROBLEMAS DE RIÑÓN

Si comes la fruta y también las semillas de Papaya, lograras que en el cuerpo una haya una capa de protección extra para los riñones, asegurando su uso correcto. No hay que descuidar la salud de los riñones nunca jamás, porque si fallan no eliminan los desperdicios del cuerpo y podríamos morir.

ANTIMICROBIANO

Estas semillas de Papaya además pueden matar bacterias y eliminar virus. Deberás beber un zumo de papaya con las semillas también molidas dentro, y eliminarás prácticamente cualquier virus o parásito que ocupe tu cuerpo.

MATA PARÁSITOS

La semillas son eliminatorias de parásitos muy graves como son los gusanos que habitan en el intestino, sí, gusanos que viven dentro del cuerpo humano, y comen las proteínas que te alimentan. De hecho, en África, al no disponer de medicinas modernas, suelen dar a los niños zumo de papaya natural para matar a los parásitos nocivos del cuerpo. Esto es muy real y natural.

T/CLAP

F/Archivo