Semilleros Científicos descubren los secretos de la agroindustria en las instalaciones del Ciepe

Como parte del Programa Nacional Semilleros Científicos, la Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (Ciepe) recibió a estudiantes de 4.º grado del Colegio Fray Luis Amigó para una enriquecedora jornada de inmersión en la investigación científica alimentaria.

Durante la visita guiada, personal especializado de las divisiones de Físico-Química y de Control de Aguas (Caetra) dirigió una serie de experimentos prácticos. Los participantes exploraron conceptos como la densidad de las sustancias líquidas y cómo estas se transforman ante diversos cambios físicos y químicos, logrando conectar de forma dinámica la teoría del aula con la realidad del laboratorio.

Un aspecto central de la actividad fue la formación en normas de bioseguridad. Los investigadores enfatizaron la importancia del rigor científico, el uso correcto de equipos de protección personal y la higiene estricta al manipular muestras. De este modo, se fomenta desde temprana edad una cultura de responsabilidad y seguridad en el entorno investigativo.

Esta iniciativa se alinea con el primer vértice de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán. A través de estas jornadas, el Gobierno Nacional —bajo el liderazgo del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt)— reafirma su compromiso con el desarrollo intelectual y científico de la infancia venezolana.

