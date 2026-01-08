Senado de EE.UU. intenta impedir que Trump realice más acciones militares contra Venezuela sin aprobación del Congreso

El Senado de EE.UU. aprobó este jueves avanzar en una resolución que impediría al presidente del país, Donald Trump, tomar más acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso.

La moción presentada para llevar la resolución al pleno del Senado recibió 52 votos a favor y 47 en contra, ya que al menos cinco senadores del Partido Republicano de Donald Trump se unieron a los demócratas en la votación, recoge NBC.

Además de 47 demócratas, votaron para continuar con el avance de la legislación los senadores republicanos Rand Paul (Kentucky), Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine), Todd Young (Indiana) y Josh Hawley (Misuri).

La decisión de avanzar con la medida que intenta restablecer la autoridad de los poderes de guerra del Congreso, presentada por Tim Kaine, senador demócrata de Virginia, se da en medio de las fallidas súplicas de los líderes republicanos para detenerla y mantener la autoridad de Trump sobre estas decisiones, argumentando que el uso del Ejército por parte del mandatario en Venezuela estaba justificado.

¿Qué se viene?

Ahora, el Senado debatirá la medida y votará para aprobarla la próxima semana, explica Político. No obstante, la resolución deberá pasar posteriormente por la Cámara de Representantes, donde tendría un tratamiento más complicado.

Además, en caso de ser aprobada en ambas instancias del Congreso, tendría que sobrevivir a un probable veto presidencial.

De tener éxito, la resolución ordenaría la retirada de las Fuerzas Armadas de EE.UU. de hostilidades dentro o contra Venezuela, que no hayan sido autorizadas por el Congreso.

El año pasado, fueron bloqueados por los republicanos otros dos intentos previos de avanzar con resoluciones similares en el Senado, recoge Reuters. Esto mientras el gobierno de Trump intensificaba la presión militar sobre Venezuela, con ataques a embarcaciones en el sur del Caribe.

¿Más ataques?

El pasado 3 de enero, luego de la primera agresión militar contra Caracas y otros estados de Venezuela, que derivó en el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, el inquilino de la Casa Blanca amenazó con una segunda oleada de ataques.

«Estamos preparados para lanzar un segundo ataque, mucho mayor, si fuera necesario», declaró entonces.

Sin embargo, posteriormente suavizó su postura y expresó que EE.UU. no estacionará tropas en Venezuela si la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada, hace lo que Washington quiere.

Agresión contra Venezuela y secuestro de Maduro

El sábado 3 de enero, EE.UU. lanzó un ataque militar masivo en territorio venezolano. La operación concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.

Caracas calificó las acciones de Washington como una «gravísima agresión militar» y advirtió que el objetivo de los ataques «no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación».

Maduro se declaró inocente el lunes en su primera audiencia ante la Justicia de EE.UU. en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acusado de narcoterrorismo. Flores procedió de la misma manera.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró el mismo lunes como presidenta encargada.

Muchos países del mundo, entre ellos Rusia y China, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. La Cancillería rusa destacó que a Venezuela se le debe garantizar el derecho a decidir su destino sin ninguna intervención externa. «Reafirmamos la inquebrantable solidaridad de Rusia con el pueblo y el Gobierno venezolanos. Deseamos a la presidenta encargada Delcy

Rodríguez éxito en la resolución de los desafíos que enfrenta la República Bolivariana. Por nuestra parte, expresamos nuestra disposición a seguir brindando el apoyo necesario a nuestro país amigo, Venezuela», agregó el ministerio.

T/RT