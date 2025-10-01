SENIAT alcanza más de 141 millardos de bolívares en recaudación durante septiembre

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) informó que cerró el mes de septiembre con una recaudación de 141 millardos 30 millones 607 mil 609 bolívares, consolidando su papel como uno de los principales garantes de recursos para el desarrollo del país.

En lo que va de 2025, el organismo ha recaudado un total de 743 millardos 780 millones 10 mil 589 bolívares, cifras que reflejan el compromiso de la administración tributaria bajo la dirección del superintendente José David Cabello Rondón y el respaldo del presidente Nicolás Maduro Moros. Estos montos fortalecen las políticas orientadas al bienestar social y económico de la nación.

El SENIAT resaltó que estos recursos se enmarcan en la primera transformación del Plan de las 7T, donde se priorizan áreas como la soberanía alimentaria, el manejo soberano del ingreso, la consolidación de la democracia y la defensa de los recursos naturales.

Asimismo, la institución destacó que la recaudación tributaria no solo garantiza estabilidad fiscal, sino que también constituye la base para avanzar en la construcción de un modelo económico que contribuya a la transición hacia un sistema social orientado al desarrollo humano y colectivo.

T/CO