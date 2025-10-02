Seniat recauda más de 141 millardos de bolívares en septiembre

El Seniat recaudó más de 141 millardos 30 millones 607 mil 609 bolívares, durante el mes de septiembre, lo que representa una contribución importante a la economía del país.

En los últimos nueve meses, el Seniat, ha logrado recaudar un total de 743 millardos 780 millones 10 mil 589 bolívares, el cual será destinado a recursos para el bienestar social y económico de Venezuela, tal como lo contempla la primera transformación del Plan de las 7T.

Con el incremento en las contribuciones, se demuestra la conciencia tributaria que ha adquirido los venezolanos, quienes a través de sus aportes fortalecen la lucha contra las medidas coercitivas, impuestas por EEUU.

T/UN