Seniat recauda más de 456 millardos de bolívares durante el mes de febrero

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) cerró el mes de febrero con una recaudación total de 456 millardos de bolívares, según informó el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello.

A través de su cuenta oficial en la red social Instagram, la máxima autoridad del organismo resaltó el comportamiento de los ingresos fiscales, al destacar el aporte de los ciudadanos y las empresas al fortalecimiento del Tesoro Nacional.

El reporte detallado por conceptos tributarios se distribuyó de la siguiente manera:

Impuesto Sobre la Renta (ISLR): Bs. 236.979.060.344

Impuesto al Valor Agregado (IVA): Bs. 116.073.556.816

Actividad aduanera Bs. 72.659.844.071

Otras Rentas Internas: Bs. 30.854.618.364 (Incluye cigarrillos, licores, sucesiones, multas e intereses).

El superintendente José David Cabello enfatizó que estos activos están destinados a garantizar el bienestar económico y social del país, tal como lo contempla la primera transformación del Plan de las Siete Transformaciones (7T).

Explicó el funcionario que esta línea de acción está orientada a consolidar la soberanía alimentaria, el manejo soberano del ingreso, la democracia, la defensa y la soberanía de los recursos naturales para edificar bases económicas sólidas.

El Seniat reafirma su compromiso con Venezuela al cumplir eficientemente con su labor y al entregar al Tesoro Nacional los ingresos que son invertidos en planes y proyectos de desarrollo económico y social.

