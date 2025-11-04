Seniat recaudó Bs 161 millardos en octubre

La información la dio a conocer el superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello, a través de una publicación en su cuenta oficial en la red social Instagram donde detalló que el Impuesto Sobre la Renta (Isrl) un total de 23.916.624.731 bolívares, mientras que la cifra recaudada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de 67.952.303.386 bolívares.

Asimismo, Cabello informó que en materia de aduanas, se alcanzaron 51.503.959.494 bolívares y lo obtenido en otras Rentas Internas es de 18.150.372.359 bolívares. Es importante destacar que las rentas internas incluyen lo recaudado en impuestos por cigarrillos, licores, sucesiones, multas, intereses y otros conceptos. «Estas cifras reflejan el compromiso y la responsabilidad asumida por cada ciudadano venezolano con la cultura tributaria, además que expresa la intención clara de seguir recaudando recursos para garantizar el bienestar económico y social del pueblo”, añadió.

«En el trascurso del 2025, el Seniat ha recaudado un total de 905.303.270.559 bolívares, reafirmando una vez más que el incremento de la recaudación es posible gracias a las medidas de control y al impulso de la cultura tributaria en el país, ya que los contribuyentes han concientizado que los recursos son destinados a financiar programas y proyectos sociales enmarcados en la primera transformación del Plan de las 7T promovido por el Ejecutivo Nacional», agregó Cabello.

T/UN