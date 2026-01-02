Seniat recaudó más de 200 millardos de bolívares en diciembre

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) recaudó 226.245.895.246 bolívares en el mes de diciembre del 2025.

La información la dio a conocer el superintendente José David Cabello a través de una publicación en su cuenta oficial en la red social Instagram, donde indicó el desglose de los ingresos percibidos de las diversas rentas: Impuesto Sobre la Renta (Isrl) 30.150.497.942 bolívares, mientras que la cifra recaudada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de 105.776.194.111 bolívares.

En materia de aduanas, se alcanzaron 62.485.118.951 bolívares y lo obtenido en otras Rentas Internas es de 27.834.084.242 bolívares.

T/Agencia