SENIAT reporta normalidad en la operatividad de los entes aduaneros del país

Las autoridades del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) informaron que los entes aduaneros del país se mantienen operativos y funcionando con total normalidad.

A través de un mensaje difundido en sus plataformas oficiales, el organismo detalló que se realizó un recorrido exhaustivo por la Aduana Aérea de Maiquetía y su aduana subalterna, ubicadas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

El SENIAT indicó que la inspección tuvo como objetivo constatar el correcto desarrollo de las operaciones aduaneras, así como verificar el cumplimiento de los procesos administrativos y operativos establecidos.

Asimismo, destacó que durante la jornada se sostuvo contacto directo con los servidores públicos que laboran en estas dependencias, a quienes reconoció por su compromiso en el cumplimiento de sus funciones.

“Con el firme propósito de garantizar la operatividad de nuestros entes aduaneros, conversar con sus valientes servidores públicos y constatar que las operaciones se desarrollen con total normalidad al servicio de la Patria”, señaló el organismo.

Las autoridades reiteraron que el sistema aduanero nacional continúa prestando servicio de manera regular, en resguardo de la actividad económica y comercial del país.

T/CO