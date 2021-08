Sergio González: «Caracas es una ciudad de altos contrastes»

A Sergio González le encanta captar visualmente esa cotidianidad del ser humano en entornos poco comunes. De ahí que no le tembló el pulso para captar una serie de gráficas, una de las cuales, Playa Los Túneles, obtuvo el primer lugar del concurso fotográfico ¿Qué significa ser caraqueño?, organizado por Comunifilm, cuya exposición con entrada libre está abierta al público la semanas flexibles en el Centro Cultural BOD de Caracas, de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

La gráfica pertenece a una serie hecha en el sector Los Túneles, que está situado al final de la avenida Baralt, donde coincide con la Cota Mil en Caracas. El sector surgió luego que debió pararse el proyecto de hacer un túnel a través de la montaña, que comunicara con La Guaira. Se paró porque al cavar se encontraron a los 800 metros una naciente de agua que lo inundaba todo.

«¿Qué hizo la comunidad? Se apropió del espacio, buscando soluciones para sus problemas, en particular el tema del agua. Las mangueras que están al lado derecho de la foto, son de la comunidad y van hacia Los Mecedores, proveyendo el vital líquido. También en dos pozas crearon un espacio para disfrutar y lo llaman Playa Los Tuneles», explicó este hombre emotivo en lo que hace y dice.

Describió estas pozas que «máximo tienen tres metros de ancho por nueve de largo. Canalizaron esta agua limpia que sale siempre del túnel. Cuando tomé la foto me pareció mágico porque ellos venían con una tabla de surf de la forma más natural. La imagen me habló de esa Caracas sub realista, de esa Caracas donde te puedes encontrar cualquier cosa en cualquier lugar. Si tu me dices que eres caraqueño y te encuentras en la ciudad a un niño o adolescente con una tabla de surf en una poza, te preguntas ¿cómo llegó esto hasta acá y cómo sucedió? Es una Caracas de altos contrastes. También considero que la foto habla de la capacidad de sobreponernos a los problemas que se nos presentan».

Sergio González vive en El Valle y agregó que las urbes no planificadas, en general «tienen su magia. Y Caracas la tiene, porque su magia es todo el caos en que se desarrolla desde hace décadas. Un ejemplo, cuando das una dirección, no dices calle tres con carrera cuatro. Tienes que dar referencias como ‘estás en la esquina El Muerto, pasas por el restaurante Gallegos y a mitad de cuadra está un poste doblado, pasas dos policías acostados y al frente está el edificio o negocio tal o cual’. Así damos las direcciones en Caracas. Y si vas a Barquisimeto u otras ciudades del país, pasa más o menos lo mismo. Ojo, esto pasa también en ciento de ciudades del mundo. Es normal porque en la mayoría no existió una planificación a la hora de construirlas o ampliarlas».

Volviendo al certamen fotográfico y la exposición, que de paso no tiene desperdicio en ninguna gráfica, el segundo puesto correspondió a Maxwell Briceño por Jugando en Gramoven; mientras Jacobo Méndez por La abuela y la rosa, fue tercero.

En las categorías especiales, fueron premiados Nilsa Montserrat Guzmán, autora de Las gemelas caraqueñas por Técnica fotográfica; Alejandro Rincón por De Iglesia en Cuenca a Catedral en Caracas, hizo lo propio en la categoría Más que un espacio, una emoción; Isai Morale por Una Caracas para admirar, recibió el Premio Especial del Público, y Darwin Méndez por Humboldt, el protector de la sultana, ganó el Premio #CaracasDeOtroNivel.

Quienes visiten la muestra podrán disfrutar de las fotografías de los 16 finalistas y ganadores de esta tercera edición, así como de un recorrido histórico por las ediciones anteriores y de una pared interactiva en donde pueden exponer su visión de nuestra capital.

T/Eduardo Chapellin

F/Cortesía BOD