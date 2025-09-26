Servicio eléctrico: Usuarios de 43 parroquias en el Táchira atendidos por medio de la Línea VenApp

Corpoelec realizó adecuaciones en líneas de alta y baja tensión, además de la sustitución de componentes eléctricos atendiendo 254 casos reportados mediante el Sistema 1×10 del Buen Gobierno, ejecutando labores correctivas en redes de distribución para fortalecer el servicio eléctrico en 18 municipios del estado Táchira.

Los municipios atendidos fueron: Andrés Bello, Antonio Rómulo Acosta, Ayacucho, Córdoba, Fernández Feo, García de Hevia, Independencia, Jáuregui, Junín, Libertador, Lobatera, Michelena, Pedro María Ureña, Rafael Urdaneta, Samuel Darío Maldonado, San Cristóbal, Simón Rodríguez y Uribante.

Estos trabajos benefician directamente a usuarios de 47 parroquias, cuyas solicitudes fueron canalizadas a través de la Línea VenApp, consolidando una respuesta efectiva y territorial.

T/CO