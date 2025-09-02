Sheinbaum advierte a EE.UU.: “Cada quien en su territorio”

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, estableció este martes los límites de la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, previo al encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Sheinbaum dejó claro que cualquier operación conjunta debe respetar la soberanía de México, y que no se permitirán acciones unilaterales ni subordinación. “Estados Unidos no va a actuar solo”, advirtió la mandataria.

La cooperación se centrará en intercambio de información sobre delincuencia organizada, como el tráfico de precursores de fentanilo, siempre coordinada y respetando los territorios de ambas naciones.

Rubio será recibido mañana en Palacio Nacional a las 10:00 hora local, y ofrecerá posteriormente una conferencia de prensa junto al canciller Juan Ramón de la Fuente.

T/CO