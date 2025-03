Sheinbaum denuncia millonaria guerra digital en su contra

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció este martes que, a raíz del hallazgo de un campo de exterminio en Teuchitlán (Jalisco), se desató una millonaria «guerra sucia digital» en su contra para instalar de manera ficticia el hashtag #narcopresidenta en un vano intento de relacionarla a ella y a su Gobierno con el crimen organizado.

«Este caso es una campaña orquestada con dinero, con compra de bots, de robots, de cuentas que no pertenecen a una persona y recursos que no sabemos de dónde vienen para poder inflar una tendencia (…) ¿Qué fundamento tienen? No lo van a encontrar nunca», afirmó la mandataria en una rueda de prensa en la que presentó un análisis pormenorizado de los ataques que ella y el expresidente Andrés Manuel López Obrador recibieron en la red social X del 12 al 17 de marzo, después de que el país se conmocionara con las imágenes de Teuchitlán.

«Es muy importante denunciarlo porque alguien está destinando recursos, 20 millones de pesos (un millón de dólares) en cuatro días para poder levantar una tendencia falsa», dijo al aclarar que sólo el 20 % de la población en México usa X, por lo que se trata de un sector minoritario que intenta distorsionar la conversación pública.

Miguel Ángel Elorza, coordinador de la sección Infodemia de la conferencia presidencial, en la que se aclaran las noticias falsas publicadas en medios de comunicación, detalló la investigación que realizó el Gobierno para demostrar la estrategia opositora en redes sociales.

«El caso Teuchitlán ha sido manipulado con el uso de bots para generar una narrativa que no es orgánica y persigue intoxicar la conversación, atacar a la presidenta y al presidente López Obrador», denunció.

Desinformación

Durante cuatro días, afirmó, 87.866 cuentas de bots, es decir, automatizadas, generaron 973.500 publicaciones en las que usaron los hashtags #narcoexpresidenteamlo y #narcopresidenta. A ellos se sumaron cuentas de políticos opositores de México como la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez; figuras de la ultraderecha internacional como el español Agustín Antonetti y el venezolano Eduardo Menoni; y cuentas de Colombia, España y EE.UU.

«Han producido desinformación sobre temas que tienen que ver contra gobiernos de Sudamérica y ahora también contra el Gobierno de México», afirmó.

También aseguró que la mayoría de esas cuentas, tanto las artificiales como las personales, participó en los ataques digitales contra López Obrador y Sheinbaum durante las campañas presidenciales del año pasado, ya que, tan solo de enero a junio, gastaron por lo menos 20 millones de dólares para instalar en X etiquetas contra los dos líderes de la izquierda mexicana.

