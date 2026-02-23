Sheinbaum descarta intervención de EE.UU. en operativo contra “El Mencho”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó categóricamente la participación de fuerzas especiales estadounidenses en el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La mandataria afirmó que la acción fue ejecutada exclusivamente por instituciones mexicanas.

Desde el Gobierno federal se precisó que el despliegue realizado en Tapalpa estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, bajo conducción nacional y sin presencia operativa extranjera. La aclaratoria surge tras versiones difundidas en redes sociales que señalaban una supuesta incursión estadounidense en territorio jalisciense.

“Todas las operaciones son realizadas por las fuerzas federales. No hay participación de fuerzas estadounidenses en el operativo. El entendimiento con Estados Unidos se basa principalmente en intercambio de inteligencia, de información”, puntualizó Sheinbaum al referirse a los mecanismos bilaterales vigentes.

La jefa del Ejecutivo sostuvo que la cooperación con Washington se mantiene dentro de los marcos institucionales de coordinación en materia de seguridad, limitándose al intercambio de datos estratégicos y sin intervención directa en acciones tácticas.

La muerte del dirigente criminal ocurre en un escenario de presión sobre las estructuras del crimen organizado y en medio de un debate público sobre soberanía y colaboración internacional. En ese contexto, el Gobierno reiteró que la conducción de la política de seguridad corresponde exclusivamente a las autoridades mexicanas.

