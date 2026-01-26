Sheinbaum desmiente a director del FBI por detención del ‘Pablo Escobar’ canadiense

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió este lunes al director del FBI, Kash Patel, quien aseguró que el exdeportista olímpico canadiense y presunto narcotraficante Ryan Wedding había sido capturado en un operativo conjunto realizado en el país latinoamericano.

«Tiene que quedar muy claro (…), no hay operaciones conjuntas en México. Los agentes de Estados Unidos, del FBI o de alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones (…). No permitiríamos eso, no estamos de acuerdo con ello, se le he manifestado varias veces de manera personal al presidente (Donald) Trump», advirtió la mandataria en conferencia de prensa.

Sheinbaum precisó que durante la madrugada del viernes, Wedding se entregó de manera voluntaria en la embajada de EE.UU. en México por considerar que era mejor someterse a la justicia a seguir bajo persecución debido a los delitos de narcotráfico que pesan en su contra.

«¿Cuál es la mejor prueba de que se entrega? Una publicación que él mismo hace», agregó al mostrar una fotografía de Wedding frente a la embajada momentos antes de entregarse, y que él posteó en redes sociales con un mensaje en el que explicó que había buscado garantías de que tendría un proceso judicial justo.

Sheinbaum explicó que Patel viajó la semana pasada a México para sostener reuniones con funcionarios mexicanos. Cuando regresó a EE.UU., aseguró que Wedding había sido detenido en un operativo bilateral, lo que de inmediato fue desmentido por el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. «Después lo niega el propio embajador de Estados Unidos en México», recordó.

«¿Por qué lo dijo el director del FBI? No lo sé, le corresponde a él establecerlo», dijo al subrayar que lo único que existe entre ambos países es un acuerdo para compartir información en materia de seguridad.

¿Quién es?

Wedding ha sido comparado con el fallecido capo colombiano Pablo Escobar (Cártel de Medellín) y con el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán (Cártel de Sinaloa), ya que está acusado de dirigir una organización trasnacional de tráfico de drogas.

A sus 44 años, y después de haberse ocultado durante más de una década, el imputado finalmente se entregó la semana pasada en la embajada de EE.UU. en México. Su arresto se comunicó al día siguiente.

El director del FBI, Kash Patel, fue el primer funcionario en confirmar la detención, pero en su escrito no mencionó que se había tratado de una entrega voluntaria, solo habló de un operativo «resultado de una gran cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México».

Luego, el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, explicó que había recibido a Patel en la Ciudad de México, y que, cuando partió de regreso a EE.UU., se llevó a «dos objetivos prioritarios»: a Wedding y a «una persona no estadounidense» que también estaba en la lista de delincuentes más buscados por el FBI.

