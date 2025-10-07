Sheinbaum destaca que Trump frenó políticas intervencionistas contra México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que los avances alcanzados en la relación bilateral con la administración de Donald Trump han permitido frenar políticas intervencionistas por parte de Estados Unidos.

Durante una rueda de prensa, la mandataria recordó que la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, estableció un marco de entendimiento que se ha venido trabajando desde marzo, fortaleciendo la cooperación bilateral en materia de seguridad.

“Este marco ha sido muy importante porque, de la primera visión que tenía Estados Unidos de mayor injerencismo en México, hoy llegamos a un acuerdo que tiene cuatro ejes fundamentales”, explicó Sheinbaum. Entre ellos destacan el respeto a la soberanía, la realización de operaciones de seguridad en cada territorio por las autoridades locales y la cooperación para intercambiar información sobre delitos, como el lavado de dinero.

Sheinbaum señaló que este entendimiento ha contribuido a disminuir tensiones, aunque reconoció que aún quedan pendientes cuestiones comerciales, en particular tras el anuncio de Trump sobre nuevos aranceles al mercado automotriz.

En este contexto, la presidenta anticipó que, de ser necesario, mantendrá contacto telefónico con su homólogo estadounidense antes del 1 de noviembre para evitar que las tarifas entren en vigor, dado su impacto particular sobre México.

