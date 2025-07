Sheinbaum: EEUU debe reconocer que «tiene un problema grave de consumo de drogas»

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este jueves a su colega estadounidense Donald Trump, quien la víspera aseguró que el Gobierno mexicano está atemorizado por los cárteles que operan en ese país.

«Estados Unidos, mientras no reconozca el grave problema de adicción de los jóvenes a las drogas, no va a (resolver el problema)», dijo. «Ellos tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo de drogas», advirtió la mandataria en una conferencia de prensa en la que rechazó las imputaciones de Trump y explicó que combatir al narcotráfico no se trata únicamente de realizar operativos policiales o militares.

También destacó que México tiene una visión diferente y más global de esta problemática porque lo aborda en sus aspectos de seguridad y de salud, con un enfoque en la prevención. En cambio, explicó, EEUU no lo ha atendido de manera debida y por eso ha enfrentado varias epidemias de consumo de sustancias ilegales.

«Nosotros colaboramos y nos coordinamos pero el problema principal de Estados Unidos es la adicción y eso tienen que atenderlo porque hoy es el fentanilo, después va a ser otra droga como ha habido, primero era marihuana, luego cocaína, luego el famoso cristal», afirmó.

Sheinbaum consideró que EEUU debería informar con mayor precisión sobre los operativos que realiza en su territorio y los narcos que detiene relacionados con el fentanilo, así como del tráfico de armas a México.

«Es poco, aquí es de todos los días», dijo al comparar los resultados de la lucha antinarco en ambos países y asegurar que no pretende profundizar el debate con Trump. «No queremos un conflicto con Estados Unidos pero sí ponemos muy en claro nuestros principios de soberanía y no injerencismo», dijo.

Cruces

Trump, quien ha afirmado de manera constante que los cárteles controlan a México y al Gobierno, reiteró sus acusaciones durante un acto en el que promulgó la Ley para Detener Todo el Tráfico Letal de Fentanilo (HALT, por su sigla en inglés).

Según el mandatario, la nueva normativa asesta «otra derrota a los salvajes narcotraficantes, criminales y cárteles», a los que identifica solamente como extranjeros ya que nunca reconoce que la epidemia de consumo de fentanilo fue provocada por los laboratorios de EEUU, ni la existencia de organizaciones criminales en este país, como lo han demostrado múltiples investigaciones.

«(Los cárteles) tienen un fuerte control sobre México y debemos hacer algo. No podemos permitir que eso pase. Las autoridades mexicanas están aterradas. Temen presentarse en sus oficinas. Temen ir a sus trabajos porque los cárteles controlan tremendos grupos en México, los políticos, quienes son electos», afirmó.

En respuesta, Sheinbaum explicó que cada 15 días su Gobierno ofrece un detallado reporte de los resultados de su estrategia en seguridad. «He hablado muchas veces con el presidente Trump, requiere más información de lo que hemos hecho porque su idea es que no se ha hecho lo suficiente», expresó.

Con respecto a las críticas a las autoridades mexicanas, la presidenta consideró que, a diferencia de lo que piensa Trump, la valentía tiene que ver con las decisiones que ella y sus funcionarios toman a diario para combatir la violencia.

«La valentía más importante es aquella que representa la honestidad, el trabajo con los jóvenes, con conservar tus principios, con no permitir que cualquiera de las crítica afecte el proyecto y lo que somos», señaló.

F/RT